Addio a Mira Furlan: era la scienziata Danielle Rousseau in "Lost"

E' morta l'attrice Mira Furlan, nota al pubblico televisivo soprattutto per il ruolo di Danielle Rousseau in "Lost". La Furlan aveva 65 anni e le cause della sua morte non sono state ancora rese note. Aveva recitato anche nel film Palma d'oro a Cannes "Papà è in viaggio d'affari" di Emir Kusturica e nella serie tv di fantascienza "Babylon 5".