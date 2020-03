Evangeline Lilly rifiuta la quarantena: "Il coronavirus è una influenza respiratoria"

LEGGI ANCHE >

Non solo. L'attrice 40enne che in "Lost" vestiva i panni di Kate Austen in un commento ha equiparato il coronavirus a una "influenza respiratoria" e ha sostenuto che il governo degli Stati Uniti sta reagendo in "modo esagerato in risposta alla crisi globale": "Dobbiamo essere vigili e tenere d'occhio i nostri leader, assicurandoci che non abusino di questo momento per rubare più libertà e prendere più potere".

Per Evangeline si tratterebbe quindi di una strategia: "Quando si deve votare se ne inventano sempre una".

I commenti della star hanno provocato una bufera sui social. I follower si sono ribellati dandole dell'irresponsabile. In molti hanno raccontato la loro personale battaglia, l'autoisolamento per salvaguardare la vita di altre persone, tra cui molti malati di tumore.

