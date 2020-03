Vanessa Hudgens nella bufera per il commento sul coronavirus: "Le persone muoiono, è inevitabile"

Mentre tutte le star di Hollywood invitano i loro follower a restare in casa per proteggersi e proteggere gli altri, Vanessa Hudgens ha scatenato la polemica sui social, per il suo commento sulla possibilità di prolungare la quarantena fino a luglio. "Mi sembrano un sacco di str**te. E' un virus. Le persone continueranno a morire, è terribile ma inevitabile ", ha dichiarato la star di "High School Musical" .

LEGGI ANCHE>

Vanessa Hudgens mostra il suo nuovo tattoo: un angelo femmina... nudo

"Mi dispiace, si tratta di un virus, lo capisco. Lo rispetto, ma al tempo stesso, anche se qualcuno lo prende... Sì, le persone moriranno, ed è terribile ma inevitabile. Non so, forse non dovremmo fare tutto questo", ha dichiarato l'attrice nelle sue storie di Instagram.

LA MARCIA INDIETRO: "PAROLE FUORI CONTESTO" - Immediatamente sono piovute le critiche da parte dei follower e la Hudgens si è giustificata dicendo che le sue parole erano state prese "fuori dal loro contesto". L'attrice ha poi precisato: "Si tratta di un momento folle e sono a casa in isolamento. Quello che spero stiate facendo anche voi, in quarantena e tenendovi al sicuro e in salute".

"Non sottovalutate questa situazione, in nessuno modo! Io sono a casa, rimaneteci anche voi!", ha concluso la Hudgens, invitando i follower a donare alle organizzazioni che si occupano di aiutare gli altri in questo momento difficile.

Ti potrebbe interessare: