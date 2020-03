Lady Gaga si chiude in casa con i cani e lancia un appello ai fan

L'emergenza Coronavirus ha attraversato l'Atlantico e adesso anche negli Stati Uniti i vip sono in prima linea per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Tra questi anche Lady Gaga, che ha pubblicato una foto di lei sul divano di casa in compagnia dei suoi cani: "Non è la cosa più facile da fare al momento, ma la cosa più salutare che possiamo fare è metterci in quarantena e non uscire con persone con più di 65 anni o in gruppo".