Addio a Giacomo Battaglia, comico del Bagaglino

Nato il 27 gennaio 1965, Battaglia incontrò Miseferi a metà anni Ottanta a Reggio Calabria, iniziando a lavorare insieme per alcune emittenti locali. Nel 1990, grazie alla partecipazione al programma "Stasera mi butto" (che lanciò tra gli altri Giorgio Panariello, Neri Marcoré e Max Giusti), vennero notati da Pier Francesco Pingitore che li scritturò per lo spettacolo "Troppa Trippa" della Compagnia del Teatro Bagaglino. Da allora diventarono membri stabili della Compagnia, tra sketch comici e imitazioni. Tifosi della Reggina, sono stati spesso ospiti della trasmissione "Quelli che il calcio" in qualità di inviati per le partite della squadra di Reggio Calabria.



Battaglia era stato colpito da un ictus a fine giugno 2018 e da allora non si è più svegliato. L'amico e collega Miseferi aveva rivelato lo stato di salute dell'amico, a gennaio durante il programma tv "Italia sì": "Purtroppo a gennaio dello scorso anno gli era stata diagnosticata una terribile malattia per la quale è stato operato. Si è sottoposto a cicli di terapia, eppure come un leone ha continuato la tournée con me e Pippo Franco. A giugno, al termine di uno spettacolo dove fu perfetto, a distanza di qualche ora è stato colpito da un ictus. Da quel momento Giacomo dorme un sonno profondo dal quale non è stato possibile svegliarlo".



Secondo quanto si è appreso, i funerali saranno celebrati a Reggio Calabria in forma privata.