Addio a Mario Marenco, storico volto delle trasmissioni tv di Arbore

Nato a Foggia nel 1933, si era laureato in architettura nel 1957 a Napoli per poi aprire pochi anni dopo il proprio atelier di architettura e design.



Se il debutto in tv risale al 1972 (con Cochi e Renato ed Enzo Jannacci ne "Il buono e il cattivo"), la svolta della carriera era arrivata nel 1970: con Giorgio Bracardi aveva dato il via a una galleria di personaggi demenziali per il programma radiofonico "Alto gradimento", iniziando così un lungo sodalizio con Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Durante gli anni in trasmissioni come "L'Altra Domenica", "Odeon", "Sotto le stelle" e "Indietro tutta" ha creato e interpretato personaggi come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, Riccardino, l'astronauta Raimundo Navarro, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone, il poeta Marius Marenco, Riccardino e molti altri.



E' stato attore per il cinema in film come "Il colonnello Buttiglione diventa generale", "Von Buttiglione Sturmtruppenführer", "Il pap'occhio", ""FF.SS.", "I carabbinieri" e anche autore di libri umoristici come "Lo scarafo nella brodazza" e "Il cuaderno delle poesie".