Addio a Gavan O'Herlihy, il Chuck Cunningham di "Happy Days"

E' morto a 70 anni l'attore Gavan O'Herlihy, famoso come il Chuck Cunningham di "Happy Days". O'Herlihy ricoprì il ruolo di primogenito della famiglia solo durante la prima stagione e fu poi eliminato senza spiegazioni, probabilmente per la volontà degli sceneggiatori di dare maggior risalto alla figura del ribelle Fonzie. A dare la notizia il settimanale "The Irish Echo".

Nel 1973 entrò nel cast di "Happy Days" come il fratello maggiore di Richie (Ron Howard) e Joanie (Erin Moran). Dopo la prima serie, forse per la crescita del personaggio di Fonzie e la sua presa sul pubblico, gli sceneggiatori decisero di eliminare il suo personaggio facendolo sparire dalla scena senza una vera spiegazione. Questa ha dato origine a quella che nel mondo televisivo viene chiamata proprio la "Sindrome di Chuck Cunningham".

A cavallo tra gli Anni Settanta e Ottanta ha recitato in molti telefilm di successo come "La donna bionica" e "L'uomo da sei milioni di dollari" e "Pepper Anderson agente speciale". In seguito ha preso parte anche a un episodio de I racconti della cripta (1990) e de "L'ispettore Barnaby" (2009).

Sul grande schermo è apparso in ruoli secondari come in "Un matrimonio" di Robert Altman (1978), "Mai dire mai" (1983), "Superman III" (1983), "Il giustiziere della notte 3" (1985), "Willow" diretto da Ron Howard (1988), "Shooter - Attentato a Praga" (1995), "Il mistero del principe Valiant" (1997), "Il casinò della paura" (1997) e "The Descent Part 2" (2009).