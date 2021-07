La foto originale è del 12 luglio e ritrae alcuni esponenti democratici in volo dal Texas a Washington su un aereo privato, per impedire ai repubblicani di approvare due leggi sul diritto di voto. In seguito tre di loro sono risultati positivi al Covid e Baio ha colto l'occasione per lanciare una frecciatina social agli antagonisti politici.

Sulla questione è immediatamente intervenuto Henry Winkler, spostando poi l'attenzione sui vaccini: "Non ho capito... Perché questo sarebbe divertente? Il nostro paese è in pericolo... a rischio. Se non lo fai per gli altri, per favore fatti vaccinare per te stesso”. In tanti si sono schierati a favore di Fonzie, criticando Baio per fare ironia su un tema così delicato.

