A "Temptation Island" Speranza e Nunzia si alleano contro Alberto

Nell'ultima puntata di "Temptation Island" Alberto ha deciso di dire addio a Speranza, dopo 16 anni di relazione, per iniziare una frequentazione con la single Nunzia. Una volta uscito dal programma, però, ha cercato di riconquistare la sua ex e parallelamente ha continuato a fare promesse a Nunzia. Dopo un mese si sono incontrati tutti e tre nella stessa stanza, con le due donne ferite che si sono alleate contro di lui.

Il confronto tra Speranza e Nunzia- Al falò di confronto Alberto decide di mettere una pietra sopra il rapporto con Speranza e una volta tornato al villaggio chiede a Nunzia di iniziare una frequentazione. Dopo un mese, però, le cose sono molto cambiate. Alberto ha infatti cercato in tutti i modi di recuperare il rapporto con la ex, ma ha continuato a sentire Nunzia: "Ci siamo sentiti, ma mi ha detto che per il momento dovevamo nasconderci e far calmare le acque. Poi avremmo iniziato a conoscerci. Ci ha preso in giro entrambe e vorrei capire il motivo".

La spiegazione di Alberto - "Dopo Temptation ho capito che Speranza era tutto per me, ma allo stesso tempo non posso negare di essere stato bene con Nunzia. Volevo darle qualche spiegazione", si giustifica lui ma le due donne non sono convinte. "Volevi darle spiegazioni e te la baci in macchina? Cosa stai dicendo?", sbotta Speranza.

Nello e Carlotta verso le nozze - Dopo averlo visto con Benedetta, Carlotta è delusa da Nello. Il ragazzo non riesce a strapparle nemmeno un bacio sulla guancia, ma una promessa sì: "Esci con me, poi tra un mese decidi". "Va bene, ma non ti avvicinare che faccio arrivare i carabinieri", ribatte lei con una battuta. Dopo un mese pare essere tornato il sereno: "Mi ha scritto tantissime lettere d'amore, ma non riuscivo a leggerle perché scrive come i dottori", ammette Carlotta. "Stiamo cominciano da capo e siamo fidanzati, a breve le chiederò ufficialmente di sposarmi", assicura Nello.

Sofia: "Non posso amare per due" - Sofia e Amedeo sono stati i primi a uscire dal docu-reality, con la promessa di risolvere i problemi lontano dalle telecamere. Dopo un mese, però, il rapporto è ancora in bilico. "Mi sono accorta che non si può amare per due e gli ho chiesto del tempo", afferma Sofia. Una decisione sofferta per Amedeo, che ha però scelto di rispettare la volontà della compagna per non perderla

Anna: "Gennaro mi ha chiesto di fingere" - Anna e Gennaro sono usciti separati e dopo un mese hanno confermato la scelta. Gennaro non vuole nemmeno rivederla e lei chiarisce il perché: "Mi ha chiamato e mi ha chiesto di fingere di tornare insieme. Per questo non è qui con me a confrontarsi, come ne sarebbe uscito da questa situazione?".

Lieto fine per le altre tre coppie - Davide era uscito con Serena, promettendo di lavorare sulla gelosia. "Ha mantenuto quello che ha promesso. Ci siamo ritagliati i nostri spazi personali e ci ha fatto bene", dichiara Serena soddisfatta. Anche Francesca e Salvo hanno confermato il sì e sono più affiatati di prima, così come Nadia e Antonio che stanno ripartendo dal loro amore.

