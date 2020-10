Ultimo appuntamento con "Temptation Island”: resa dei conti per le due coppie rimaste

Ufficio stampa

In prima serata su Canale 5, martedì 20 ottobre va in onda l'ultimo appuntamento con le storie sentimentali di "Temptation Island". Come finirà tra Alberto e Speranza? Come andrà tra Carlotta e Nello? È arrivato il momento della resa dei conti, con gli ultimi accesissimi falò e anche i confront anche per chi è già uscito dal programma da qualche settimana.