Gran finale a "Temptation Island": una coppia scoppia per colpa delle tentazioni

I nodi vengano al pettine nell'ultimo appuntamento di "Temptation Island". Carlotta si ritrova finalmente faccia a faccia con Nello, dopo che lui si è avvicinato alla single Benedetta. Anche per Speranza è arrivato il momento del chiarimento finale e interrompe la "luna di miele" tra il fidanzato Alberto e la tentatrice Nunzia. Per una coppia, però, non ci sarà il lieto fine: qualcuno dirà addio al partner per iniziare una nuova frequentazione.

Dopo 16 anni di storia Alberto non è più sicuro di amare Speranza e la presenza di Nunzia gli ha dato la spinta che cercava per voltare pagina. Per loro sembrano arrivati i titoli di coda, anche se il ragazzo ha ammesso di aver sentito la mancanza della compagna. Speranza, da parte sua, non riesce proprio a immaginare un futuro senza il fidanzato. Dopo averlo visto baciare la tentatrice e aver osservato il loro week-end da sogno, però, qualcosa pare essersi mosso dentro di lei. Come finirà tra di loro?

La bionda Benedetta (soprannominata da Carlotta 'Maledetta') ha messo in crisi Nello. Settimana dopo settimana i due sono diventati sempre più complici. All'inizio si sono divertiti con scherzi e battute, ma poi le confidenze si sono fatte serie ed è stato questo campanello d'allarme a far drizzare le antenne a Carlotta. La fidanzata, infatti, ha ammesso di non essere mai riuscita a parlare di certe cose con Nello e il fatto che lui si sia aperto con una ragazza appena conosciuta è stato un pugno allo stomaco per lei.

