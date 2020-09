"A Star is Born" arriva in prima visione su Canale 5

Tra i momenti più intensi della cerimonia della 91.ma edizione degli Oscar c'è sicuramente il duetto di Lady Gaga con Bradley Cooper in "Shallow", il brano tratto da "A Star Is Born" e che ha vinto il premio come miglior canzone. I due hanno mostrato una grande intesa e hanno conquistato il cuore dei fan. Tanto che, in molti, fanno il tifo perché la coppia sul grande schermo diventi una coppia anche nella vita. Piccolo particolare: lui è sposato con Irina Shayk, così i fan su Twitter si sono divisi in una "battaglia" a colpi di tweet con gli hashtag #teamirina e #teamgaga. Chissà, mai dire mai nella vita...

