Lady Gaga e Bradley Cooper vivono insieme? Nuove voci sulla "coppia"

Lady Gaga e Bradley Cooper non solo formerebbero ormai una coppia fissa, ma addirittura starebbero già convivendo da qualche tempo, essendosi trasferita la Germanotta a casa dell'attore. Sono questi i nuovi sviluppi del gossip che tiene con il fiato sospeso migliaia di fan che fanno il tifo per i due protagonisti di " A Star Is Born ". A riportare la notizia è il magazine americano "In Touch" che citerebbe fonti vicine alla coppia.

Secondo il magazine i due vivrebbero non lontani dalla nuova abitazione di Irina Shayk, ex di Cooper. E secondo molti proprio il flirt con Gaga sarebbe stato alla base della fine dei quattro anni di amore tra Bradley e Irina. Peccato che questo flirt non solo non sia mai stato confermato, ma anche più volte smentito. Ma la coppia ha colpito così tanto la fantasia di chi ha visto "A Star is Born" che ormai quello della loro relazione è diventato un tormentone a prescindere dalla credibilità della storia.