Lady Gaga e Bradley Cooper insieme al Festival di Glastonbury?

Lady Gaga e Bradley Cooper potrebbero tornare insieme sullo stesso palco, dopo essere stati protagonisti nel film "A Star is Born" e avere regalato la magia del brano "Shallow" durante gli Oscar 2019. Secondo alcune indiscrezioni i due potrebbero cantare in uno show a sorpresa al Festival di Glastonbury , in programma dal 26 al 30 giugno nel Regno Unito. Proprio una scena del film vedeva il personaggio interpretato dall'attore esibirsi sul palco principale di questo festival.

Al momento si tratta solo di voci non confermate, anche perché i portavoce di Lady Gaga e Bradley Cooper, contattati da Daily Mail, non hanno voluto commentare la notizia.



A lanciare l'indiscrezione, ripresa poi dai tabloid del Regno Unito, è stata la speaker radiofonica britannica Edith Bowman che ha raccontato di aver intervistato Bradley Cooper per il suo podcast: "Nel mio podcast Bradley Cooper ha parlato di 'A Star Is Born' e quando gli ho detto che mi sarebbe piaciuto vederli fare un concerto dal vivo, lui ha risposto una cosa tipo 'abbiamo parlato della cosa a Nick Dewey ed Emily Eavis (tra gli organizzatori del festival) e potremmo essere al Park Stage di Glastonbury".



Intanto, scorrendo il programma del Festival, si notano ancora degli slot liberi sul Park Stage per sabato 29 giugno, dalle 11.30 alle 12.20 e dalle 18.15 alle 19.15. Non ci resta che aspettare...