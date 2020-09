A "Pomeriggio Cinque" si commentano le ironie nella Casa dopo il coming out di Gabriel Garko

Nella Casa del Grande Fratello i vip Elisabetta Gregoraci e Franco Oppini hanno ironizzato sul coming out di Gabriel Garko. Cristian Imparato non ha apprezzato e a "Pomeriggio Cinque" è andato all'attacco degli inquilini: "Durante una scena come quella di Garko, non si può prendere per i fondelli. L'ho trovata una brutta scena, perché, chissà quanto ha sofferto per fare quella dichiarazione. C'è solo da apprezzare ".

In studio, anche gli altri opinionisti hanno criticato quanto accaduto nella Casa e sottolineato come la Gregoraci e Oppini avessero dovuto chiedere scusa per quanto detto e fatto, durante il discorso di Gabriel Garko alla sua ex fidanzata.