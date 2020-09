"GF Vip", Fulvio Abbate è il primo eliminato, in nomination Morra, Zorzi, Dosio, Oppini, Mello, Del Vesco e le "Rutas"

Il primo eliminato della quinta edizione del "Grande Fratello Vip" è Fulvio Abbate. Lo scrittore e saggista era uno dei quattro nominati insieme ad Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Franceska Pepe. Abbate sarebbe potuto rientrare ma la busta ricevuta all'inizio del programma ma all'interno c'era il messaggio: "Sei stato definitivamente eliminato".

Una volta approdato in studio, lo scrittore si è lasciato andare a un commento: "Credo di non essere stato capito - ha detto ad Alfonso Signorini - mi succede anche nella vita e credo che il motivo sia che la cultura incute timore, soprattutto nei giovani".



Nell'ultima puntata, invece, i più votati nelle nomination sono stati Massimiliano Morra, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Denis Dosio, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta e Guenda, Dayane Mello. Il più votato non sarà eliminato nel corso della prossima puntata, in onda venerdì 2 ottobre su Canale 5, ma sarà il primo a giocarsi l'eliminazione prevista per la puntata di lunedì 5 ottobre.