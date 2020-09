Francesco Oppini ricorda Luana, la fidanzata scomparsa in un incidente: "Lei era vita"

Serata molto emozionante per Francesco Oppini al "Grande Fratello Vip". Il figlio di Alba Parietti ha parlato per la prima volta in televisione del trauma vissuto all'età di 24 anni, quando perse la sua fidanzata Luana in un tragico incidente stradale: "Lei era vita - ha detto ricordando la compagna - e quando una persona è vita non può conoscere la morte".







"Luana era una ragazza fantastica - ha proseguito - faceva due lavori pur di aiutare la famiglia, che cercava di aiutare in ogni modo. In quel periodo la madre scoprì di avere un nodulo al seno e lei si faceva in quattro pur di riuscire ad accompagnarla a ogni visita".