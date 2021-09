Al centro dello studio di "Uomini e Donne" vengono preparate tre sedie e Matteo scopre che Ilaria ha fatto un'esterna con lui ma anche con Joele e non sembra apprezzare la situazione che si sta creando. "Io voglio essere sempre la stessa persona qui in studio e fuori - dice Matteo rivolto a Maria De Filippi - Lei in mezz'ora non può non sapermi dire chi dei due le interessa di più. Io non mento mai".

Matteo confessa a Ilaria: "Ti ho ripensato quando sono tornato a casa, quindi, l'interesse c'è. Ma io non condivido niente con nessuno, a me non piace condividere le persone. Io sono così, sono più introverso. A primo impatto non sono uno da bacetti e abbracci. Per una persona come me non è facile avere una relazione con un'altra persona".

Poi il colpo di scena. Matteo rinuncia al corteggiamento di Ilaria: "Non mi rimangio quello che dico".