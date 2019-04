Si chiamano Alba ed Evelina e sono le figlie di Vittorio Sgarbi, avute però da due relazioni differenti. Per la prima volta in tv, le due ragazze sono state ospiti insieme al padre a "Live - Non è la d'Urso". "Evelina è una ragazza molto originale, autonoma e libera", ha detto Sgarbi di una delle figlie. Le due ragazze, invece, quando Barbara d'Urso ha chiesto com'è Sgarbi come papà, hanno risposto: "Quando serve c'è, anche affettivamente".



"I figli sono delle madri - ha detto il politico e critico d'arte - il padre è un incidente". Non è d'accordo Barbara d'Urso dell'affermazione di Sgarbi che, però ha invitato l'uomo ad abbracciare le due figlie.