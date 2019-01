Duro scontro a "Stasera Italia": Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi

“Fai la pornostar e allora devi parlare solo di ca**i”. Questa l’invettiva di Vittorio Sgarbi contro Valentina Nappi. La nota pornostar italiana e il critico d’arte erano entrambi in collegamento con “Stasera Italia Weekend” per affrontare il dibattito inseguito al post della Nappi su Instagram in cui affermava di essere stata “stuprata” culturalmente da Matteo Salvini.



Durante la discussione però i toni si sono fatti sempre più accesi con Sgarbi che ha perso la pazienza e ha inveito contro l’attrice hard: “Lei non deve fare l’intellettuale. Lei non sa chi è Salvini e non può permettersi di utilizzare la parola stupro, che in italiano ha un significato ben preciso. Se si intende solo di ca**i deve parlare solo di quelli”.



La replica della pornodiva “Capra! Se legge il mio post vedrà che ho utilizzato le virgolette, che fanno parte della lingua italiana. Lo stupro a cui mi riferivo non è quello fisico nei confronti di una donna”.