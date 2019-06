"Guarda come siete belli, vi ho messo anche le orecchie". A parlare è Eliana Michelazzo, ma nel video girato dalla donna compaiono anche Pamela Prati e Pamela Perricciolo. Insieme alla tre, in braccio alla showgirl, c'è anche Sebastian Caltagirone, il finto figlio adottivo di Mark e Pamela. Il video è stato mandato in onda durante l'ultima puntata di "Live-Non è la d'Urso".



Nel corso del Prati-gate sono molte le verità salite a galla. Tra le tante anche l'inesistenza del figlio adottivo di Pamela Prati, un bambino che sarebbe stato ingaggiato da Pamela Perriciolo, con l'inganno, proprio per interpetare quella parte.