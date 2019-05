Dopo una lunga lettera scritta dalla mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che Pamela Prati aveva dichiarato di aver preso in affido con Mark Caltagirone, in collegamento in studio a "Live - Non è la d'Urso" interviene il legale della madre del minore. "Il bambino ha dovuto registrare dei vocali con la voce rotta perché doveva far credere di avere un tumore alla gola", ha spiegato l'avvocato.



"Il minore credeva di girare una fiction, così come i genitori", ha raccontato l'avvocato. Dietro tutta la vicenda sembrerebbe esserci proprio Pamela Pericciolo che conosce la madre del finto Sebastian Caltagirone da più di sette anni.