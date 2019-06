"E' stato uno shock, non sapevo nulla". A parlare a "Live-Non è la d'Urso" è Stephan Weiler, ex mister Svizzera, al quale sono state rubate delle foto e spacciate per quelle di Simone Coppi, il finto marito di Eliana Michelazzo. "Ho saputo della vicenda tramite le notizie di cronaca italiane", conclude Weiler che conferma di essere totalmente estraneo alla vicenda.



In studio Eliana Michelazzo, visibilmente imbarazzata, ha detto : "Sono pietrificata". La donna ha dichiarato di essere sposata con Coppi da 10 anni nonostante l'abbia visto una sola volta. La donna, che ha avuto una relazione prettamente virtuale con quest'uomo inesistente, ha affermato più volte di essere stata truffata presumibilmente dalla ex collega Pamela Perricciolo.