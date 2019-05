Eliana Michelazzo torna ancora a "Live - Non è la d'Urso" per fare chiarezza sulla vicenda Pamela Prati, ma anche sul suo fidanzamento fasullo durato 10 anni con un uomo inesistente: Simone Coppi. La redazione del programma di Barbara d'Urso ha scoperto che le foto che Coppi inviava alla Michelazzo, spacciandole per sue, erano immagini di Stephan Weiler, ex mister Svizzera.



Ovviamente Weiler è all'oscuro di tutto. Quando Eliana Michelazzo ha assistito alla rivelazione del programma di Canale 5 è scoppiata in lacrime.