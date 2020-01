A "La Pupa e il Secchione" Mariano scambia Stalin per Mussolini

Nella seconda puntata de "La Pupa e il Secchione", in onda martedì 14 gennaio, va in scena la sfida di cultura generale, decisiva per la permanenza nel programma tra le coppie Mariano-Genna e Marina-De Lauretis.

È proprio Mariano il primo a rendersi protagonista di uno strafalcione. Paolo Ruffini apre la sfida nella vasca mostrandogli la foto di Stalin e lui risponde: "È Mussolini", provocando la disperazione della nipote, Alessandra Mussolini, ospite della trasmissione.

La compagna di gioco di Mariano, la professoressa di matematica Genna, è totalmente digiuna di gossip e rimane in silenzio di fronte alle domande in merito a Mark Caltegirone e Wanda Nara.

Dall’altra parte il secchione De Lauretis indovina la domanda sui fidanzati di Belen Rodriguez e nonostante la gaffe di Marina su Livorno (che provoca anche la divertente reazione del conduttore Paolo Ruffini) salva la permanenza della coppia in trasmissione.