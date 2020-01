"La Pupa e il Secchione e Viceversa": docce, strip e sexy car wash per le Pupe

Quella de " La Pupa e il Secchione e Viceversa " è stata una partenza con il botto. Oltre il 13% di share per la prima puntata del reality di Italia 1 condotto da Paolo Ruffini . Merito della leggerezza e delle situazioni divertenti del programma, ma anche dell'avvenenza delle Pupe che, già dall'esordio, sono state protagoniste di alcune sequenze al cardiopalmo, tra docce, strip e sexy car wash . Ecco il meglio

Tra le più disinibite c'è sicuramente Stella Manente, l'influencer di 27 anni, che fa coppia con "Il più intelligente d'Italia", Lorenzo De Lauretis. La Manente infatti non si è fatta problemi a spogliarsi per la doccia e non ha voluto abbandonare la sua abitudine di dormire nuda. Disinibita sì, ma tenendo le giuste distanze: infatti il povero De Lauretis è stato costretto a dormire sul divano.

Particolarmente frizzante è anche la ragazza immagine romana Martina Di Maria. Protagonista assoluta del car wash con cui i protagonist hanno dovuto ripulire un furgoncino dal fango, ha messo in mostra un lato B scultoreo, che ha provocato qualche imbarazzo nel maestro di scacchi Andrea Santagati, quando ha dovuto prenderla in braccio per aiutarla a pulire il veicolo.

Un momento particolarmente intrigante è stato quello della sfida finale, dove i Secchioni bendati e indossando guanti, hanno dovuto riconoscere la propria Pupa solo palpeggiandola sotto la doccia. Qualcuno si è mostrato particolarmente scafato, altri decisamente più imbranati, al punto che alla fine qualche Pupa si è lamentata:; "Dovevi toccaredi più!". Avranno tempo di imparare per le prossime puntate.

