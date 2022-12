Un 2022 senza veli: thriller o commedia, ecco le serie più sexy dell'anno

Skin ha stilato la sua classifica delle serie più "nude" dell'anno . Titoli di diverso genere, che vanno dal thriller alla commedia, che però hanno in comune un'abbondanza di scene in cui sesso e nudità vengono rappresentati senza troppe censure. Le serie di questo sono quattro: si tratta della pluripremiata " The White Lotus ", che vede nel cast anche diverse attrici italiane, nel thriller poliziesco " Leopard Skin ", della commedia " High (School) On Sex " e della serie drammatica " P-Valley ".

Siamo forse lontani da serie come "Il trono di spade" o "Californication", ma anche nel 2022 le sequenze sexy non sono mancate. Tanto più che con il dilagare dei servizi streaming i paletti imposti per limitare scene dedicate a un pubblico più adulti sono decisamente minori. E così anche nelle serie più apprezzate e premiate dalla critica non mancano i momenti caldi. Come in "The White Lotus", serie che segue le vicende dei clienti e dello staff di un resort nel corso di una settimana. Nella seconda stagione ambientata in Sicilia ci sono diverse protagoniste italiane come Sabrina Impacciatore e Beatrice Grannò, e anche loro non sfuggono a qualche scena di nudo.

C'è poi "Leopard Skin", una serie crime thriller scritta e diretta da Sebastian Gutierrez, in tv già dietro le quinte di "Jett". Tra le protagoniste ci sono Carla Gugino e Gaite Jansen, entrambe generosamente spogliate. La Jansen (già vista in "Peaky Blinders") regala addirittura un full frontal. Tutt'altro genere per "High (School) On Sex", una serie che punta tutto sul mix tra risate e momenti sexy raccontando le vicende di un gruppo di studenti durante gli anni del liceo. Infine "P-Valley" del nudo può fare difficilmente a meno raccontato le vite di alcune persone che lavorano in uno strip club nel Delta del Mississippi. La serie, arrivata alla seconda stagione, ha ricevuto il plauso della critica ed è stata nominata per diversi premi.