Da "Sense 8" a "Il trono di spade": le 10 serie tv più nude degli anni 2000

Sono le serie tv , in cui spesso oggi si osa quello che una volta era impensabile anche grazie alla possibilità di andare su servizi streaming o canali via cavo con meno preoccupazioni rispetto alla tv generalista e a un pubblico di famiglie. Ecco quindi che spesso uno degli ingredienti fondamentali è diventato il sesso . Molte delle serie di maggior successo sono state spesso condite da ampie dosi di nudità . Ecco le dieci più nude degli ultimi anni.

Mailing Melancon in "The L Word" (2013-2019)

Kate French in "The L Word" (2013-2019)

Sandrine Holt in "The L Word" (2013-2019)

Laverne Cox in "Orange is the New Black" (2013-2019)

Ruby Rose in "Orange is the New Black" (2013-2019)

Taylor Schilling in "Orange is the New Black" (2013-2019)

Emily Maede in "The Deuce" (2017-2019)

Margarita Levieva in "The Deuce" (2017-2019)

Maggie Gyllenhaal in "The Deuce" (2017-2019)

SENSE 8

- Abbandonato temporaneamente il mondo di "Matrix" le sorelle Lana e Lily Wachowski si sono buttate nella serialità con una serie visionaria e dove i nudi abbondavano. Tra le protagoniste c'è anche una presenza italiana, l'ex veejay Valeria Bilello.

CALIFORNICATION

- Una volta abbandonati i misteri di "X Files" David Duchovny ha sorpreso tutti calandosi nei panni di un personaggio lontano anni luce dall'agente Mulder: lo scrittore Hank Moody, con qualche problema con la battaglia e assolutamente malato di sesso. Va da sé che la quantità di nudi nella serie è ragguardevole, qualcuno anche sorprendente, come quello della figlia d'arte (di Susan Sarandon) Eva Amurri.

SHAMELESS

- Già il titolo ("Senza vergogna") fa capire che c'è poco da tenere celato. Protagonista è una famiglia disfunzionale alle prese con problemi di alcol, droghe, distubi bipolari e quant'altro. E tra il quant'altro ci sono numerose scene di sesso senza tanti fronzoli in cui la protagonista Emmy Rossum non si tira indietro.

IL TRONO DI SPADE

- E' stata una delle serie evento degli anni 2000. Andata in onda per 8 stagioni, la saga ispirata ai romanzi di George R. R. Martin ha avvinto a sé milioni di spettatori grazie a un mix di avventura, epicità, tradimenti e... sesso.

OUTLANDER

- Nel loro amore tormentato che si sviluppa tra un viaggio nel tempo e l'altro, i protagonisti Jamie e Claire non lesinano momenti di grande passione. In cui vestiti sono davvero superflui.

ORANGE IS THE NEW BLACK

- Negli anni 70 i film ambientati in un carcere femminile rappresentavano un sottofilone molto fiorente dei drammi a sfondo sexy. Questa serie amatissima riprende il genere, aggiornandolo ai giorni nostri, rappresentando in modo crudo la vita in un istituto di pena per sole donne. Tra amicizie, violenze e sesso.

SPARTACUS

- La storia romana non è mai stata così piccante e senza freni. Nelle vicende dello schiavo Spartacus il sesso è spesso componente primaria. Tra le protagoniste che si mostrano generosamente c'è anche l'ex "Xena - Principessa guerriera" Lucy Lawless.

THE L WORD

- Nella seconda metà del primo decennio degli anni 2000 questa serie ha raccontato come nessuna prima d'ora l'universo dell'omosessualità femminile. Senza veli, in tutti i sensi. Alla fine l'unica a non spogliarsi (quasi) mai è l'attrice più famosa del cast, quella Jennifer Beals diventata famosa con "Flashdance".

TRUE BLOOD

- Nell'immaginario dell'horror vampiresco, da Dracula in giù, la componente sessuale è sempre stata allusiva e metaforizzata. Con questa serie tutto viene allo scoperto.

THE DEUCE

- Serie diretta da James Franco per raccontare il nascente mondo del porno in America negli anni 70. Inutile dire che già l'argomento porta con sé una buona dose di sesso e nudo. A farsene carico è anche la stella Maggie Gyllenhaal.