Lena Dunham in costume mostra le sue curve generose e ringrazia i social

Lena Dunham , 35 anni, posa in un costume da bagno e mostra le sue curve esplosive, mentre si crogiola al sole durante l'ondata di caldo che ha colpito il Regno Unito. La star di "Girls" condivide il suo "momento di gratitudine" con i follower su Instagram per averla aiutata a creare una comunità online "amorevole, gentile e connessa", in cui potersi sentire a proprio agio in tutti i momenti della sua vita, anche quelli più difficili...

"Questo è un momento di gratitudine, non per il sole (anche se è sicuramente dolce dopo tutta questa pioggia a Londra, e pensavo che la pioggia fosse il mio...) E nemmeno per questo nuovo costume da bagno (anche se è piuttosto eccitante che sia coperto di cuori e ospiti comodamente la mia pancia...)", ha scritto l'attrice e regista, pubblicando una serie di scatti che la ritraggono sdraiata su un ponte: "No, questa è gratitudine per voi...È facile andare nella tana del coniglio, urlando su come Internet sia meschino e falso...", aggiunge: "Ma con me questa community è stata così amorevole, gentile e connessa per molto tempo. Mi avete generosamente permesso di condividere i miei momenti più difficili e anche i miei più dolci ... e mi avete mostrato amore anche se sono, di fatto, una estranea...".

Lo scorso novembre la Dunham aveva condiviso la sua rabbia e il suo dolore per la mancata maternità e negli ultimi anni l'attrice ha spesso postato scatti in cui appare senza veli e incita alla body positivity, mostrando tutte le sue imperfezioni senza veli.

Lena Dunham: "Amatevi per come siete..." instagram 1 di 12 instagram 2 di 12 instagram 3 di 12 instagram 4 di 12 instagram 5 di 12 instagram 6 di 12 instagram 7 di 12 instagram 8 di 12 lapresse 9 di 12 lapresse 10 di 12 instagram 11 di 12 instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Poche settimane fa poi festeggiato i suoi primi 3 anni da sobria e la scorsa settimana ha presentato, proprio su Instagram, il suo nuovo fidanzato Luis Felber, dedicandogli una tenera dedica per il suo compleanno.