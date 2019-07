”W Radio Playa Rimini”, Pier Luigi Pardo si improvvisa telecronista di make-up

Non solo un telecronista sportivo, ma anche di make-up. E' Pierluigi Pardo che durante l'ultima puntata di "W Radio Playa Rimini" si è sottoposto alla prova del programma e ha descritto, passo dopo passo, il momento in cui Diletta Leotta si è dedicata al trucco.



La trasmissione in diretta da Milano ma in collegamento da Rimini, la località balneare italiana per eccellenza, ogni giorno ospita un personaggio famoso. I due conduttori si divertono a mettere in difficoltà l'ospite di turno con "giochi da spiaggia" e domande "scomode". Tra gli Oasis e i Blur, Pardo sceglie i primi e tra Serie A e Premier League, il giornalista sportivo risponde: "Negli ultimi tempi abbiamo butatto giù la prima, anche se la Serie A di quest'anno si sta molto avvicinando alla Premiere League". Queste sono solo alcune delle domande a cui il conduttore televisivo ha risposto. Gurda tutta l'intervista per scoprire le altre.