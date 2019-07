"W Radio Playa Rimini", Baby K: "Vi racconto la mia gaffe con Alessandro Borghi"

Dal 15 luglio, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle ore 14.10, su Italia 1 debutta “W Radio Playa”, il programma condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia che vi porterà nel cuore dell’estate. In collegamento da Rimini, i PanPers coinvolgeranno i bagnanti in bizzarri giochi da spiaggia, mentre dallo studio i due conduttori assieme agli ospiti del momento parleranno d’estate, di musica e dei trend più attuali. Non mancheranno però le curiosità inerenti agli artisti protagonisti delle esilaranti e imprevedibili interviste.



La prima puntata si apre con la cantante e rapper Baby K, che si trova a dover scegliere fra due domande piuttosto scomode: raccontare una gaffe a scelta, se ne ha avute, con un vip, oppure dire secondo lei quale artista italiana non potrebbe mai avere successo all'estero.



Baby K sceglie la prima, ricordando una serata in cui era in compagnia di Alessandro Borghi: "Lo scorso Natale ero a fare karaoke assieme a lui e altri personaggi dello spettacolo. Direttamente nelle mie stories l'ho chiamato Alessandro Borghese: lui si è messo a ridere e non mi ha detto niente, io l'ho capito dopo perché - conclude ridendo - sono bionda".