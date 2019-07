“W Radio Playa Rimini”, Irama: “C’è tanto di me nelle mie canzoni, ma non solo”

"Nelle mie canzoni c'è molto di me, ma non solo". Sono le parole di Irama ospite a "W Radio Playa Rimini", il programma condotto da Diletta Leotta e Daniele Battaglia, in onda su Italia 1. "Spesso mi capita di scrivere anche testi non autobiografici - continua il cantante - ma che trattano di temi importanti. E per me non è semplice farlo".



I due conduttori in diretta da Rimini, la località balneare italiana per eccellenza, ogni giorno ospitano un artista legato alla musica e gli sottopongono alcune due domande "scomode". Il personaggio ne può scegliere una, ma non può mai rifiutarsi di rispondere. Ai quesiti "La canzone italiana che ti ha stancato?" e "Chi tra i colleghi di Amici ti fa piacere non sentire più?", Irama ha scelto il primo e, in modo sarcastico, ha risposto: "Nera". Si tratta del suo singolo risalente all'estate scorsa. "L'abbiamo già sentita troppe volte, adesso basta", ha dichiarato il cantante riuscendo così a rispondere, senza nessuna gaffe, alle domande dei due conduttori.