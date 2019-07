"W Radio Playa Rimini", doppia sfida in spiaggia con i PanPers a colpi di gelato e danza del ventre

Dalle calde spiagge di Rimini doppia sfida per i bagnanti selezionati dal duo comico PanPers, nella nuova puntata di "W Radio Playa" condotta da Diletta Leotta e Daniele Battaglia in onda ogni giorno su Italia 1. Quattro ragazze sono state scelte per mettersi alla prova in due competizioni "estreme": la prima, Ice Cream Challenge, è una doppia sfida di coppia dove le ragazze devono essere imboccate dai rispettivi compagni di squadra bendati, dando loro indicazioni per guidarli e non perdere nemmeno una cucchiaiata. La seconda invece, Panza del Ventre, prevede che le due vincitrici della precedente prova si sfidino nella ricerca di uomini con cui ballare la classica danza del ventre, facendo indossare loro degli abiti da odalisca. Chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria definitiva?