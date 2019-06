"Vita da vip", ecco il tormentone electropop di Wanda Fisher e Coccorock

L'estate 2019 si prepara ad accogliere un nuovo tormentone: " Vita da Vip " dello stravagante duo Wanda Fisher-Coccorock . Un'alchimia perfetta quella tra la cantante e il surreale galletto, testimonial perfetto per parlare in modo ironico del mondo patinato e luccicante dei Vip. Il videoclip che accompagna il brano vede i due protagonisti trasformarsi in personaggi cartoon, creati dalla penna di Riccardo Mazzoli.

Il messaggio che i due artisti vogliono sottolineare nel video, è anche quello di spronare tutte le persone che non sono strettamente "Very Important Person" a sentirsi comunque importanti e al centro dell'attenzione. La canzone vede come autori Marco Ferracini, Gianni Cagliano, Giovanni Rosina e Fabrizio Comella, e uscirà a breve in tutti gli store digitali per le edizioni Baracca.