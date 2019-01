Wanda Fisher si è fidanzata: "Ha 36 anni e fa il bodyguard"

Il fortunato si chiama Luciano Bellavita e i due sembrano essere molto in sintonia. "E' una continua scoperta, abbiamo molto in comune. Il suo modo di porsi è tra le cose che mi hanno affascinato" ha svelato a Pomeriggio Cinque Magazine. Una storia iniziata in punta di piedi che si sta trasformando in qualcosa di più serio.



"C'è stato l'invito per il caffè, l'aperitivo e poi la cena. Il primo bacio ce lo siamo scambiati in macchina, come nei film. Non pesa la differenza d'età, non mi sento assolutamente l'età che ho perché sono sempre piena di cose da fare. Ora vorrei passare un weekend con lui a Venezia". Luciano deve stare attento a non farsela scappare perché "ne ho uno che mi chiama tutti i giorni, ma io ho scelto Luciano" ha dichiarato la Fisher.