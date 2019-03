Wanda Fisher, il giallo del toy-boy: esiste o è tutto un bluff?

A " Pomeriggio Cinque " si indaga sulla situazione sentimentale di Wanda Fisher , cantante e sosia di Ivana Spagna. La Fisher qualche tempo fa aveva dichiarato di essersi fidanzata con Edoardo dopo aver lasciato Luciano , il precedente toyboy. Un suo amico, però, ha detto di essere stato contattato da Wanda per procurargli un ragazzo giovane e muscoloso, che fingesse di essere il suo compagno in un servizio fotografico. Qual è la verità?

A fine gennaio la Fisher aveva dichiarato da Barbara d'Urso di essersi fidanzata con Luciano, bodyguard 36enne, e di voler passare con lui un romantico weekend a Venezia. Solo un paio di settimane più tardi, però, il cavaliere era cambiato. Archiviato il flirt con Luciano, nella vita di Wanda era arrivato Edoardo. Con lui avrebbe dovuto posare per un servizio fotografico ma il ragazzo non si era presentato per timidezza, fingendo un incidente automobilistico.



A questo punto nella storia si inserisce Marcello, amico di Wanda, che a "Pomeriggio Cinque" ha dichiarato di essere stato contattato dalla Fisher per reclutare un finto fidanzato, giovane e palestrato, con cui scattare le foto. Lei però dà un'altra versione dei fatti: "Gli ho chiesto un ragazzo per le foto perché volevo fare ingelosire il mio fidanzato. Adesso però basta, ho chiuso con i fidanzati!".