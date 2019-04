"Uomini e Donne", torna Cristian il primo tronista del programma

Colpo di scena a "Uomini e Donne", con il ritorno, dopo 18 anni, di Cristian uno dei primi tronisti della storia del programma. L'uomo si è presentato come nuovo cavaliere del trono over e ha fatto una sorpresa a Tina Cipollari che non lo ha riconosciuto subito.



Dopo baci e abbracci, i due hanno discusso di quando erano insieme, nello stesso studio, quasi 20 anni fa. Tina ha ricordato Daniele, un altro personaggio storico del programma, e ha chiesto a Maria De Filippi di ricontattarlo. "Di lui ero davvero innamorata", ha dichiarato malinconica la Cipollari.