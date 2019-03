"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Sonia dice sì a Ivan e lui: "Non meritavo che venissi, avevo paura"

Il tempo passa, Ivan è sempre più teso, poi arriva il momento fatidico ma la tenda resta chiusa. Alla delusione si sostituise la sorpresa quando la voce di Sonia riempie il silenzio: "La nostra tenda è rimasta chiusa perché nel nostro rapporto sono stata io a mostrarti di più. Non posso amare per due. Sei pronto a provarci davvero?". Ivan non esita nemmeno un istante: "Sono pronto. Se vuoi, da oggi in poi sarai la mia fidanzata". La tenda si apre e Sonia corre dal tronista pronta a dare inizio al loro rapporto. Tra un bacio e l'altro lui ammette: "Non meritavo che venissi, avevo paura. D'ora in poi ci siamo noi".