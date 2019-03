"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", la madre di Ivan è assente ma gli lascia un messaggio: "Sono felice di chi sei ora"

Tutto è pronto per la festa, manca solo l'ospite d'onore. Mentre Ivan si consuma dalla preoccupazione riceve la sorpresa della nonna, la donna che lo ha cresciuto: "Sono molto contenta di te, di come sei cresciuto da quando sei in Italia. Sei più maturo, forse perché sei innamorato di Sonia?". Il tronista non conferma né smentisce, dicendo che Sonia gli piace molto e lo ha aiutato a pensare in un altro modo. La nonna prosegue: "Le donne che hai conosciuto fino a oggi non valgono la metà di Sonia".



Poi gli fa ascoltare un messaggio registrato dalla madre e Ivan finalmente si lascia andare alle lacrime. La donna si scusa per non aver potuto partecipare, spiegando di non essere in Italia per motivi professionali, e a quel punto la nonna aggiunge: "Hai due madre: una ti ha partorito e io ti ho cresciuto".