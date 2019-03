"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Irene si presenta alla festa e bacia Luigi: "Ho una voglia pazza di viverti"

Irene si presenta alla festa, di fronte a un felicissimo Luigi che la bacia e poi prende parola: "Abbiamo sbagliato tanto entrambi. Io non sono ancora un uomo, tu non sei ancora una donna, però, se ti va, cresceremo fuori insieme". Il fidanzamento è ora ufficiale e Irene, in lacrime, raggiunge l'amica Claudia Dionigi: "Ce l'abbiamo fatta, è stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Adesso ci tocca fare questa uscita a quattro". La neo coppia balla per la prima volta assieme e Irene fa una promessa: "Controllerò di più il mio istinto prima di partire in quinta, perché ho una voglia pazza di viverti".