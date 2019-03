"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Valentina non è la favorita di Luigi

La madre di Irene era certa che Luigi avrebbe scelto Valentina. Il tempo passa, il tronista continua a riflettere e alla fine prende la propria decisione, dirigendosi deciso proprio verso Valentina - che tuttavia non si rivela affatto la sua scelta. Di fronte alla corteggiatrice e ai suoi familiari, comunica le sue ragioni: "Sei arrivata e hai cambiato le carte in tavola. Mi hai scombussolato e ho provato delle cose belle. Sembra strano ma sono qua per dirti che non sei la mia scelta. Non perché ho paura di sceglierti ma perché so che dall'altra parte c'è un sentimento. Sei una bella persona e sono contento di averti conosciuta".



Valentina reagisce con freddezza alle sue parole, augurandogli il meglio e abbracciandolo,. ma è una volta sola con la famiglia che mostra tutta la sua frustrazione: "Non lo vedo convinto e non capisco come possa essere così confuso visto che siamo completamente diverse. Vedremo quanto durano".