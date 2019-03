"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", il fantasma della baronessa Cipollaris fa visita a Luigi

Fervono i preparativi al castello per l'imminente festa ma a qualcuno questo chiasso non è gradito: si tratta nientemeno dell'antica proprietaria del maniero, la baronessa Cipollaris, che torna come fantasma per mettere in guardia Luigi. Il tronista, inizialmente colto di sorpresa, scoppia a ridere di fronte alle "minacce" dello spettro, che altri non è se non Tina Cipollari, ma il siparietto serve a sciogliere in parte la tensione che lo soffoca: adesso è pronto per fare la sua scelta.