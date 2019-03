"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Luigi incontra il fratellino Salvo

Luigi è combattuto e a niente sembra essere servita la chiacchierata con l'amico Giordano. Serve l'intervento di qualcuno che conosca il ragazzo fino in fondo ed ecco che in villa si presenta il fratellino Salvo, che non nasconde la sua preferenza per Valentina: è chiaro che la mette al primo posto rispetto a Irene. Incontrando quest'ultima, però, le sue certezze sembrano sciogliersi e quando la corteggiatrice gli spiega perché faccia sempre arrabbiare Luigi, Salvo ne sembra convinto e le confessa di volerle bene prima di baciarle le mani.



Subito dopo rimprovera Luigi per averla fatta soffrire. Tutto questo sembra aver turbato ancora di più il tronista, che decide di lasciare la villa in anticipo. Prima di andare via, scrive un biglietto dove confessa: "Prima della villa pensavo di avere le idee chiare ma adesso sono più confuso di prima".