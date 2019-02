“Uomini e donne”, sfiorata la rissa tra Gemma e Gian Battista

La prolungata partecipazione di Gian Battista e Claire a “Uomini e donne” non è stata ben accettata dagli altri pretendenti e dagli opinionisti. Il primo ad introdurre l’argomento è Gianni che critica aspramente la presenza della coppia, ma presto il cavaliere sotto accusa iniziare ad attaccare Gemma: “E invece lei è vera? E’ da dieci anni che è qua!”. La provocazione, però, non passa inosservata e la dama torinese prontamente risponde: “E tu che stai facendo i comunicati stampa sui social anticipando quello che succede? Tu ti devi vergognare! Ci saremmo dovute alzare tutte e chiedere che tu uscissi per quello che hai detto a Valentina. Vergognat!”.



Le accuse di Gemma trovano l’appoggio di tutto lo studio che applaude alle affermazioni della donna, mentre il cavaliere grida infuriato: “Ma vergognati tu per le teatrate che fai, costringi la gente ad ascoltare delle cose che ti inventi di notte!”. Le urla di Gianbattista, però, fanno sì che Gemma si arrabbi ancora di più: “Vergognati! Non porti rispetto alla redazione! Fai schifo!”. La discussione continua fino a quando la dama, esasperata dagli attacchi dell’uomo, si alza e si dirige verso di lui: subito gli altri cavalieri si interpongono tra i due e cercano di calmare le acque, inutilmente.



“Tu è da dieci anni che prendi per il c**o la gente e vai a farti pagare!” critica il cavaliere, ma la donna non si fa intimidire: “Tu fai attenzione a quello che dici: io di te non ho paura!”. Intanto, il pubblico chiede di espellere Gian Battista e anche Gianni si alza e domanda l’intervento di Maria De Filippi: “Un uomo che si alza e parla in quel modo a una donna è un limite che non si può superare”. La conduttrice, allora, cerca di calmare gli animi: “Ma Gian Battista sei sicuro che venire qua ti faccia bene?”.



La discussione continua fino a quando Maria De Filippi non chiede al cavaliere di scusarsi con Gemma e Valentina: lui obbedisce prontamente ma le sue parole non sono apparse molto sincere.