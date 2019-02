A “Uomini e donne” Gian Battista e Claire hanno ingannato la redazione e Maria de Filippi. Durante la puntata, infatti, si scopre che la coppia era d’accordo e avevano organizzato tutta la loro relazione per far in modo di creare scandali e litigi e poter rimanere più tempo possibile all’interno del programma.



L’inganno è stato svelato grazie a un filmato inviato a Gianni e poi trasmesso in onda dove si vedono i due inun locale mentre parlano della loro esperienza all’interno del programma. Poteva essere un semplice scambio di opinioni ed invece si è rivelato un vero e proprio inganno ai danni di “Uomini e donne”. “Ma se lo dici con quella faccia si capisce che non è vero” commenta Claire e Gian Battista risponde: “Allora faccio così”.



La rabbia di Gianni e Tina è immediata tanto che il commentatore ribatte furioso: “Non solo erano d’accordo ma hanno proprio inscenato quello che avrebbero dovuto dovevano fare in puntata, cosa dovevano dire con anche i gesti”.