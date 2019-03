"Speciale Uomini e Donne: la Scelta", Ivan decide di lasciare Natalia e sceglie Sonia già in villa

Ivan reagisce male all'incontro tra Natalia e Andrea Zelletta, arrivato a sopresa in villa: "Sono stato un cretino. Ho dato troppo a chi non lo meritava". Dopo essersi reso conto del coinvolgimento tra i due, il tronista decide di incontrare la sceneggiatrice e lasciarle andare per la sua strada: "Mi sono reso conto che tra noi non c'è più la complicità che c'è tra te e Andrea. Anche io voglio cambiare. Non voglio più prendere la strada più difficile, perché così non troverò mai la felicità. Ti lascio libera perché ho capito che vi piacete e a oggi non posso far niente".



Detto ciò decide di andare da Sonia a comunicarle, senza girarci troppo attorno, di essere la sua scelta prima ancora di abbandonare la villa per il castello - come da copione nel programma: "Volevo dirti che sei tu la mia scelta. Sei la donna perfetta. Non posso garantirti nulla ma vorrei provare ad avere una storia con te".