Sembrava andare tutto bene per Stefano e Pamela, dopo aver partecipato al Trono Over di "Uomini e Donne": a tre mesi dalla loro uscita sono infatti tornati in studio per raccontare come sta procedendo la loro storia ed è in quell'occasione che Stefano ha sorpreso la compagna dichiarandosi e offrendole un anello di fidanzamento. "Voglio costruire qualcosa di importante con te, ma bisogna fare i passi giusti uno dopo l'altro. Questo anello è un simbolo, voglio che anche le altre persone sappiano che io sono impegnato con te." ha dichiarato Stefano, commosso tanto quanto Pamela che - ammette - non aveva mai ricevuto un anello prima.



Un momento perfetto, nel quale tuttavia si è intromessa l'ex fidanzata di Stefano, Roberta, che senza remore attacca Pamela e al contempo fa : "Uscita dal programma, invece di godersi il suo amore, è andata in giro a dire che io cercavo Stefano. È stato lui a cercarmi." Un colpo a effetto che lascia Stefano colpevole e imbarazzato, costringendolo a giustificarsi dicendo che è successo nel breve periodo in cui lui e Pamela si erano lasciati.



Mentre Gianni Sperti legge uno dopo l'altro i messaggi, la delusione di Pamela diventa sempre più evidente finché non solo rifiuta l'anello ma schiaffeggia Stefano e abbandona furibonda lo studio.



Nonostante questo episodio, sembra che l'amore tra i due non sia ancora giunto al capolinea perché in un'intervista a "Uomini e Donne Magazine" Stefano ha dichiarato che continuano a sentirsi ed è stata proprio Pamela a chiamarlo. Nonostante la rabbia verso alcuni suoi atteggiamenti successivi allo schiaffo, Stefano di dice profondamento innamorato di lei. "Pamela mi manca tanto, ma sono combattuto, perché non posso avere un rapporto così".



La situazione dunque non si è risolta e vive di frecciatine velenose sui social. Rivedremo forse la coppia nella prossima edizione del programma? Pamela non nasconde che rifarebbe volentieri l'esperienza perché "anche se sono stata sfortunata in amore, ho trovato amici stupendi".