Forse più di tronisti e corteggiatrici, le vere protagoniste di "Uomini e Donne" sono le storiche rivali Tina Cipollari e Gemma Galgani. O almeno, capita loro spesso di rubare la scena e far più parlare della coppia di turno. Al momento sono in pausa estiva ma non c'è dubbio che, una volta riaperti i battenti del programma, l'opinionista e la dama torinese torneranno a fronteggiarsi più agguerrite che mai tra battute sarcastici e scherzi poco graditi. Uno di quelli di aver fatto più discutere nella scorsa stagione è stata la secchiata d'acqua ghiacciata che Tina ha rovesciato senza troppe remore sulla testa della rivale, salvo poi fuggire nel backstage a ridere della reazione di Gemma.



Completamente bagnata dalla testa ai piedi, la dama non è quasi riuscita a pronunciare una parola. "Mamma, oddio", ha solo detto a mezza bocca. Maria De Filippi, che non era riuscita a fermare Gemma dal mettere in atto il suo piano, si è scusata con lei: "Tina è stupida, mi dispiace". A quel punto Gemma è andata nel backstage per asciugarsi, ma poco dopo è stata raggiunta proprio da Tina che, dopo aver continuato a prenderla in giro, l'ha convinta a rientrare in studio nonostante avesse il trucco del tutto colato, un accappatoio addosso e un asciugamano sulla testa.