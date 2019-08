Un gesto commovente, proprio di chi ha il cuore d'oro, quello compiuto da Mario Balotelli durante una puntata di "C'è posta per te". L'attaccante del Marsiglia stava ascoltando attentamente la presentazione di Gabriele Grieco, il 23enne fratello di Amedeo Grieco del duo comico Pio & Amedeo, quando ecco arrivare i due comici di "Emigratis" che iniziano a riempirlo di regali: dal cibo, perché in Francia "si mangia male", a una foto di Salvini con finta dedica.



Ovviamente dietro tutto questo c'era un piano per "ammorbidire" il calciatore e convincerlo a regalare un'automobile a Gabriele che, nonostante fosse afflitto da un particolare problema alla mano, era riuscito a prendere la patente. Dopo numerose gag e risate, Balotelli si è convinto a firmare il contratto, emozionando Gabriele il cui sogno assoluto era incontrarlo, e lasciando incredula la stessa Maria De Filippi: "In tanti anni di conduzione nessuno aveva mai fatto nulla di simile in studio".