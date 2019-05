E' in una valle di lacrime Natalia che esce dallo studio di "Uomini e Donne", e si sfoga alle telecamere. La corteggiatrice di Andrea crede di non essere più la sua preferita e questa cosa la fa soffrire. "Guarda le altre così come guarda me". Natalia ha notato che il suo tronista si sta avvicianando ad altre corteggiatrici e proprio dopo aver visto l'esterna con Klaudia scatta la disperazione.



Andrea, dal suo canto, pare non fidarsi più della bella dama. Poco prima che lei uscisse dallo studio l'ha accusata di mettere like ad altri ragazzi su Instagram, atteggiamento che non gli è sembrato molto serio. Natalia pensa di aver fatto tanto per Andrea "perché sta arrivando l'amore", ma lui non la vede allo stesso modo.